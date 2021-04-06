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Строительный подрядчик купил нефтеперерабатывающий завод жены Медведчука в России

06 апреля 2021, 20:24

Строительный подрядчик купил нефтеперерабатывающий завод жены Медведчука в России

Крупный российский строительный подрядчик «ПЕТОН» стал владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области России, бенефициарами которого являлись супруга народного депутата от ОПЗЖ Оксана Марченко и гражданская жена его политического соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украины» со ссылкой на российские реестры.

Так, ООО «Петон Инвест Технолоджи» стало владельцем 93% уставного капитала ООО «Юг Энерго», основным активом которого является НЗНП и бенефициаром которого также была указана Марченко. Соответствующее изменение было внесено в реестр 5 апреля.

«Юг Энерго» ранее было аффилировано с аграрной группой «Юг Руси» Сергея Кислова, однако в 2018 году оказалось под контролем двух кипрских офшоров: Ventolor Investments Ltd (60%) и Teteos Global Ltd (33%), пишет «Интерфакс-Украины». Эти офшоры были связаны с Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк. Теперь их доли перешли «ПЕТОНу».

Еще 7% «Юг Энерго» осталось у самого НЗНП.

Ранее подрядчик «ПЕТОН» заключил крупные контракты на модернизацию нефтеперерабатывающего завода.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий заводе открыли в 2009 году. За пять лет строительства было потрачено 15 миллиардов рублей — по тогдашнему курсу это около полмиллиарда долларов США.

Семьи Медведчука и Козка получили 42% долю в Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе 27 февраля 2014 года — уже на пятый день после завершения Майдана в Киеве. Как выяснила программа «Схемы», сумма сделки составила всего 40 тысяч долларов.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктор Медведчука, Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. Также под санкции попали их компании, среди которых и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Власти Украины считают, что они занимались финансированием терроризма на Донбассе, в частности, поставляли топливо группировкам «ДНР» и «ЛНР».

Медведчук, который является кумом президентом РФ Владимира Путина, финансирование «Л-ДНР» отрицает.

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