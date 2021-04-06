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Степанов: Введение чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается 

06 апреля 2021, 21:01

Степанов: Введение чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается 

Вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа в Украине из-за пандемии коронавируса пока не рассматривается. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Украины Максима Степанова, обнародованном в Telegram-канале «Коронавірус-інфо».

Министр отметил, что соответствующие органы должны продолжать контроль за соблюдением существующих противоэпидемических мер.

«Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19», — подчеркнул Степанов.

Пока в красной зоне остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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