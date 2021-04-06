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На Донбассе пропал украинский военный. Боевики вернули его тело

06 апреля 2021, 21:24

На Донбассе пропал украинский военный. Боевики вернули его тело

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе несколько дней назад пропал украинский военный. Сегодня, 6 апреля, незаконные вооруженные формирования передали его тело украинской стороне. Об этом сообщает 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ в Facebook.

«3 апреля, в вечернее время, было обнаружено исчезновение военнослужащего (имя по этическим соображениям сообщать в настоящее время мы не будем), без оружия. В месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений зафиксировано не было. Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни», – говорится в сообщении.

Командование части немедленно приняло решение начать поиски военнослужащего, но первоочередные поисковые мероприятия не дали положительного результата. О факте исчезновения сообщили всем соответствующим службам.

В бригаде отмечают, что пока достоверно неизвестно, что именно могло случиться с военнослужащим. Рассматриваются разные версии, в том числе потеря ориентировки и даже похищение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«До последнего была надежда, что он жив и с ним все в порядке. Но, к сожалению, чуда не случилось. Сегодня на КПВВ "Марьинка" от представителей российско-оккупационных войск была проведена процедура передачи тела погибшего военнослужащего нашей бригады. О его имени, после уведомления близких, будет сообщено дополнительно», – рассказали в бригаде.

В то же время в сети Интернет боевики распространили и тиражировали информацию о том, что якобы 4 апреля, в результате боевого столкновения, у населенного пункта Шумы погиб военнослужащий бригады, а командование части длительное время скрывает информацию о его гибели.

«Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск», – подчеркивают украинские военные.

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