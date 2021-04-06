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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 апреля

06 апреля 2021, 22:20

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней в результате осложнений от COVID-19 в Донецкой области умерли 23 человека. За сутки лаборатории сообщили о еще 523 больных. Всего — 62 736 случаев болезни: 49 097 человек выздоровели, 1332 — умерли. Группировка «ДНР» заявила о 90 новых заболевших и девяти умерших. Всего «ДНР» подтверждает 29 714 случаев заболевания: 21 317 человек выздоровели, летальных случаев — 2283.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 217 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще девять больных. Всего — 18 418 случаев COVID-19: 15 406 человек выздоровели, 562 — умерли. Два человека умерли вследствие осложнений в отдельных районах Луганщины, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 3852 случая инфицирования: 3179 пациентов выздоровели, 334 — умерли.

Политика

НАТО — это единственный путь к завершению войны на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. В Кремле высказали сомнения относительно возможности урегулирования таким путем.

Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за роста обстрелов со стороны боевиков. Сегодня днем вследствие обстрелов погибли двое украинских военных. С последнего заседания ТКГ 30 марта на Донбассе погибли пятеро военных ВСУ, ранения получили четыре военных и один мирный житель.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетовал на Францию и Германию за то, что те не могут «привести в чувство» Украину на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Боевые действия

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода обесточена из-за обстрела вечером 6 апреля. От этой насосной станции вода из канала Северский Донец-Донбасс подается на четыре фильтровальные станции. Подача воды приостановлена по обе стороны линии соприкосновения.

Украинская сторона СЦКК просит СММ ОБСЕ верифицировать сообщение группировки «ДНР» о гибели ребенка 2017 года рождения в поселке Александровка якобы от взрывного устройства, сброшенного с украинского БПЛА.

Общество

«Заместителю министра информации ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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