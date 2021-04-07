Встреча с призывниками. Фото: Геннадий Дубовой

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что главной целью начала призыва на «военную службу» является отработка этого механизма.



«Главная сейчас цель — после семилетнего перерыва отработать механизм массового призыва на армейскую службу в условиях военного и мирного времени», — цитирует выступление Пушилина на встрече с призывниками в Донецке боевик Геннадий Дубовой в своем «Живом журнале».



По словам Пушилина, до тех пор, пока механизм призыва во всех деталях не отработан, «все вопросы, связанные с прохождением службы сотрудниками МЧС и других госструктур, а также студентами — будут решаться в индивидуальном порядке».



Также глава «ДНР» сказал молодым людям, что «призыв осуществляется на строго добровольной основе и на передовую вас не отправят, даже если сами будете проситься».

Призывники «ДНР». Фото: Геннадий Дубовой

Как стало известно во время встречи, служить молодые люди будут шесть месяцев на базе «Донецкого высшего общекомандного училища» (ДонВОКУ), где смогут «овладеть различными воинскими специальностями, получить военный билет и право льготного поступления в республиканские вузы, в том числе относящиеся к силовым ведомствам».

Группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили с 1 апреля призыв на «военную службу» мужчин 18-27 лет. Из общего числа призывников выберут 200 парней, которые будут служить полгода.



Согласно «уголовному кодексу ДНР», за уклонение от прохождения «военной или альтернативной гражданской службы» человеку грозит штраф или арест.



Украина поднимет вопрос призыва в ряды незаконных вооруженных формирований на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы.