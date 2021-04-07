За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 15 415 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



В частности, заболели 636 детей и 437 медработников.



Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.



Кроме этого, выздоровели 11 472 пациента, летальных случаев — 481.



С начала пандемии в стране зафиксировано 1 784 579 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 1 373 851 человек выздоровел, 35 498 — умерли от осложнений.