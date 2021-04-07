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В Украине за сутки выявили 15 415 заболевших COVID-19

07 апреля 2021, 08:19

В Украине за сутки выявили 15 415 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 15 415 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 636 детей и 437 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Кроме этого, выздоровели 11 472 пациента, летальных случаев — 481.

С начала пандемии в стране зафиксировано 1 784 579 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 1 373 851 человек выздоровел, 35 498 — умерли от осложнений.

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