С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обезвредили более 70 тысяч взрывоопасных предметов.



«Ежедневно пиротехники привлекаются к проведению работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов. Специалисты проводят комплекс мероприятий в рамках как технического, так и нетехнического разминирования», – отмечают в штабе ООС.



Кроме этого среди мирных жителей в районе проведения ООС регулярно проводятся разъяснительные беседы и профилактическая работа.



Специалисты напоминают, что опасаться следует не только мин и боеприпасов, оставленных с начала вооруженного конфликта в 2014 году, но и тех, что остались на территории страны еще со времен Второй мировой войны – их тоже периодически находят.

Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) среди гражданского населения. Почти два миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения.