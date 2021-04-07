В отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки, 6 апреля, выявили 33 заболевших COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, зарегистрировано три летальных случая.



С начала пандемии «ЛНР» признает 3885 случая инфицирования коронавирусом, из которых 3218 пациентов выздоровели, 337 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 15 415 человек.