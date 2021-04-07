Бывший народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, так называемый «внештатный агенту НАБУ» Евгений Шевченко и еще четверо людей были арестованы по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования на территории Украины с регистрацией в США.



Следствие считает, Семенченко с другими фигурантами в 2018 году зарегистрировали в США компанию «Donbas Battalion corp.», чтобы получать контракты на ведение охранной деятельности в Афганистане, Сирии и Ираке, в которые вербовали ветеранов добровольческих батальонов. Но план, якобы не сработал, и компания стала работать в Украине под видом обычной охранной фирмы «Донкорп Украина». Кроме того, в СБУ заявляют, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ и продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.



Сам Семенченко в суде обвиняет во всем российскую агентуру. Официальную причастность к кампании «Donbas Battalion corp.» он отрицает, но не факт ее существования и то, что она создана добровольцами Украины. Параллельно аресту Семенченко и его соратников журналисты издания «Слідство.Інфо» опубликовали расследование о деятельности фирмы «Донкорп». Журналисты утверждают, что компания в последние годы работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского.



О подробностях расследований правоохранителей и журналистов, а также о том, как Семен Семенченко стал публичной фигурой в ходе вооруженного конфликта на Донбассе – смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».