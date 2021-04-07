В течение последних нескольких дней в результате осложнений от COVID-19 умерли 30 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



За минувшие сутки, 6 апреля, лаборатории сообщили о еще 650 больных, среди которых 37 детей. Большинство случаев зафиксировано в Мариупольской громаде (199), Славянской (106) и Краматорской (79).



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины подтверждено 63 386 случаев заболевания COVID-19. Из них 49 097 человек выздоровели, 1362 — умерли.

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 15 415 человек.