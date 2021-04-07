Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине COVID-19 выявили еще у 650 человек, 30 пациентов умерли

07 апреля 2021, 10:17

На Донетчине COVID-19 выявили еще у 650 человек, 30 пациентов умерли

В течение последних нескольких дней в результате осложнений от COVID-19 умерли 30 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

За минувшие сутки, 6 апреля, лаборатории сообщили о еще 650 больных, среди которых 37 детей. Большинство случаев зафиксировано в Мариупольской громаде (199), Славянской (106) и Краматорской (79).

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины подтверждено 63 386 случаев заболевания COVID-19. Из них 49 097 человек выздоровели, 1362 — умерли.

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 15 415 человек.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:22
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
10:57
На шахте в Донецке остановлена вентиляция: под землей больше 300 горняков, их эвакуируют
09:31
«ЛНР»: Три человека умерли от COVID-19, еще 33 заболели
09:21
В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела
08:47
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост под Донецком
00:34
«Главное — отработать механизм». Пушилин назвал причину старта призыва в «Л-ДНР»
23:00
ОБСЕ рассказала о гибели ребенка в поселке на Донбассе
22:56
«ЛНР»: Подросток погиб в результате подрыва, еще один ранен
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 апреля
20:11
Из-за обстрела обесточена насосная станция Южнодонбасского водопровода. Без воды — города по обе стороны конфликта
16:09
Перебрасывают технику, отнимают джипы: В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий, сообщают правозащитники
12:51
Украина просит ОБСЕ верифицировать сообщение «ДНР» о гибели ребенка якобы из-за ВСУ
11:43
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
все новости
12:22
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
12:21
Бригады готовятся к запуску насосной станции Южнодонбасского водопровода. Без воды — более 250 тысяч человек
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
11:44
Четыре пациента с COVID-19 умерли на Луганщине. За сутки — 254 новых случая
11:41
СНБО: На Донбассе возможна эскалация, если Путин так решит
10:57
На шахте в Донецке остановлена вентиляция: под землей больше 300 горняков, их эвакуируют
10:17
На Донетчине COVID-19 выявили еще у 650 человек, 30 пациентов умерли
10:06
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
09:34
Зеленский встретится с военными на Донбассе
09:31
«ЛНР»: Три человека умерли от COVID-19, еще 33 заболели
09:21
В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела
09:02
На Донбассе нашли и обезвредили более 70 тысяч мин
08:47
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост под Донецком
08:19
В Украине за сутки выявили 15 415 заболевших COVID-19
все новости
ВИДЕО
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция