Обновлено. Шахта имени Скочинского продолжает угледобычу. В «ДНР» утверждают, что опасности для рабочих и производства нет. Причиной остановки вентилятора западного вентиляционного ствола шахты назвали перегрев подшипника. Во время эвакуации на поверхность вывели 57 горняков.



Остановлена вентиляция главного западного ствола шахты имени Скочинского в Донецке. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» городской «администрации» Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



Под землей находятся 329 человек, проводится их эвакуация, уточнил Кулемзин.



Причина остановки вентиляции выясняется.

Шахта имени академика Александра Скочинского введена в эксплуатацию в 1975 году. Там добывают коксующийся уголь марок «Ж» и «К». За годы работы горняки выдали на-гора порядка 30 миллионов тонн «черного золота», пройдено 250 километров горных выработок. Максимальная глубина ведения горных работ — 1350 метров.



Эта шахта считается одной из самых опасных в мире. Разработка пластов осложнена уникальными геологическими условиями: высокой температурой пласта и вмещающих пород, высоким содержанием газа метана в угольных пластах, риском возникновения выбросов газа. Данное обстоятельство послужило причиной ряда крупных аварий. Одной из наиболее масштабных стал выброс и обвал породы 4 апреля 1998 года. Тогда погибло 63 горняка.



Последняя крупная авария на шахте имени Скочинского произошла 17 ноября 2020 года. Тогда в результате пожара задохнулись четыре горняка. Расследование показало, что к трагедии привели ряд факторов. В частности, плохие условия труда, превышение уровня метана, нарушение трудовой дисциплины работниками.