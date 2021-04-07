Десять человек умерли вследствие осложнений от COVID-19 в отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 6 апреля. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Также там заявляют о выявлении 157 новых случаях коронавирусной болезни.



Географию новых подтвержденных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 29 871 случай инфицирования коронавирусом. Из них 21 388 человек выписаны с полным выздоровлением, летальных случаев — 2293.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 15 415 человек.