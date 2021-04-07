Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сделал очередное заявление о причастности России к конфликту на Донбассе.



«С нами всегда была Россия. Сегодня поддержка РФ приобрела уже другие масштабы. Я уверен, что настанет тот час, когда Донбасс, как и Крым, вернется домой», – заявил Пушлин на пресс-конференции.



При этом озвученная цель вхождения отдельных районов Донбасса в состав России прямо противоречит Минским соглашениям, о приверженности которым заявляют власти РФ и поддерживаемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР».



В Минских соглашения обозначены шаги и условия по возвращению ОРДЛО под контроль Украины.