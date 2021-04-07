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Нет нужды вводить тотальный локдаун по всей Украине – Шмыгаль

07 апреля 2021, 13:16

Нет нужды вводить тотальный локдаун по всей Украине – Шмыгаль

В Украине пока нет необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса», – сказал Шмыгаль на заседании правительства 7 апреля.

Премьер подчеркнул, что если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов к «оранжевой» зоне.

«Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды», – добавил он.

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