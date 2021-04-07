Внеочередное экстренное заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в 15:00 7 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, главным вопросом повестки дня станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.



«Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15:00. В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще и чаще, причем грубо нарушается, с трагическими последствиями», – сказал Арестович.



Он отметил, что стороны должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы после введения 27 июля 2020 года прекращения огня, когда действительно соблюдалась тишина и не было погибших.



«Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших», – добавил Арестович.

6 апреля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с инициативой созвать экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за грубых нарушений режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины.