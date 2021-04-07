Регистрация через «Дію» на получение 8 тысяч гривен «ковидной» помощи начнется на следующей неделе

Регистрация граждан для получения помощи в размере 8 тысяч гривен через портал «Дія» начнется на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.



«Этот механизм уже работал зимой, и сейчас мы его возвращаем в регионы, которые находятся в "красных" зонах карантина, то есть там, где люди или бизнес вынуждены работать в условиях усиленных ограничений или приостановить из-за соответствующих постановлений правительства свой бизнес на время локдауна и карантина», – отметил Шмыгаль.



Выплаты, как и в прошлый раз, будут проводиться автоматически после подачи заявки на портал «Дія».



«Зарегистрироваться на получение помощи 8 тыс. грн можно будет уже на следующей неделе», – добавил глава Кабмина.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла за основу и в целом законопроект №5300 о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены приостанавливать деятельность в «красных» зонах карантина. Речь идет о выплате разовой помощи в сумме 8 тысяч гривен.