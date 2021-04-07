Сегодня, 7 апреля в сторону неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей проехали грузовики с гуманитарной помощью весом более 100 тонн. Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.



В сторону Луганска через КПВВ «Счастье» проехали 11 грузовиков.



Гуманитарный груз направляется для обеспечения потребностей населения, пострадавшего в результате вооруженного конфликта.



«Мы благодарны МККК и всем странам, которые делают взносы в бюджет Комитета, за помощь и неравнодушие. Это первый гуманитарный груз от МККК в этом году. Груз доставлен через новый КПВВ в Счастье, как и в прошлый раз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Напомню, этот КПВВ был сооружен во исполнение договоренностей лидеров Нормандской четверки в декабре 2019 года. Мы надеемся, что оккупационные администрации РФ все же разблокируют возможность пересечения линии соприкосновения и для граждан, а не только для гуманитарных грузов», – сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Первый гуманитарный груз доставили месяц назад. Тогда, 1 марта, со второй попытки в сторону Луганска проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 132,9 тонны.



3 апреля в сторону Луганска через контрольный пункт пропуска «Счастье» проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста.



Два новых КПВВ в Луганской области «Счастье» и «Золотое» до сих пор закрыты для гражданских перевозок. В переговорной группе Россия не признает себя стороной конфликта, а подконтрольная ей «ЛНР» обвиняет в срыве работы КПВВ Киев.