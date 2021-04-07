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Самоизоляция или платный тест: в Станице Луганской на КПВВ – одна очередь для всех

07 апреля 2021, 15:49

Самоизоляция или платный тест: в Станице Луганской на КПВВ – одна очередь для всех

На КПВВ в Станице Луганской при переходе со стороны неподконтрольных территорий есть только одна общая очередь – как для тех, кто желает сдать платный тест на коронавирус, так и для тех, кто хочет протестироваться бесплатно. Данную информацию «Новостям Донбасса» подтвердили в благотворительном фонде «Право на захист», мониторы которой отслеживают ситуацию на КПВВ.

В эфире передачи «Час Голованова» 6 апреля на телеканале «Украина 24» ведущий Василий Голованов озвучил информацию о том, что на КПВВ «Станица Луганская» якобы есть две общие очереди. Одна – для тех, кто хочет пройти платный тест и не устанавливать приложение для самоизоляции «Вдома», а другая – для тех, кто сделает тест бесплатно, установит приложение, ожидая при этом по несколько часов. Эта информация не соответствует действительности.

Как отмечают мониторы «Права на захист», очередь не может быть раздвоенной, потому что без установленного приложения «Вдома» люди не смогут пройти в зону контроля, а тесты (платные и бесплатные) делают за этой зоной.

«Когда люди идут с оккупированной территории, то проходят сначала так называемую буферную зону. Потом доходят до зоны контроля, где проходят контроль от Госпограничной службы. В зону контроля они должны пройти уже имея при себе документы, удостоверяющие личность и действительный пропуск на сайте СБУ и установленное приложение Вдома», – рассказала руководительница северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Елена Грекова в комментарии «Новостям Донбасса».

Она подчеркнула, что сданный тест и отрицательный результат на ковид помогают людям быстрее вернуться домой на неподконтрольную территорию после того, как они сделают свои дела. Ведь возвращаясь они предоставлять на КПВВ информацию о том, что сняты с самоизоляции.

Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.

Бесплатные экспресс-тесты на антиген короновариса делают на «КПВВ Новотроицкое» — единственном работающем пункте пропуска в Донецкой области. Дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка» под Донецком открыт только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Здесь до 19 марта делали только платные ПЦР-тесты на КПВВ, теперь доступны и бесплатные тесты на антиген коронавируса.

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