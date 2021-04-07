Глава поддерживаемой Россией группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что условия Минских соглашений невыгодны Украине.



«Киев подписал для себя невыгодные условия. Если бы Киев их выполнил, то Украины уже не было бы как государства. А что бы это было: конфигурация или новая гражданская война, которая там бы развязалась, потому что пошла бы война за то, какой регион главный, почему там больше преференций, почему там такой особый статус, а там такой», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.



Вместе с тем он полагает, что Украина обязана выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде.



Также сегодня Пушилин в очередной раз озвучил свою цель — вхождение неподконтрольной Украине части Донбасса в состав РФ. Это прямо противоречит Минским соглашениям.

При президентстве Владимира Зеленского он сам и другие представители власти Украины неоднократно заявляли о необходимости пересмотра Минских соглашений. Однако Россия выступает категорически против этого.



Минские соглашения — комплекс документов, принятых лидерами Нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия) для урегулирования конфликта на Донбассе. Документы были согласнованы в период активных боевых действий 2014 — 2015 годов, когда украинская армия попала в окружение российских войск и сепаратистов сначала у Иловайска, а затем — у Дебальцево.