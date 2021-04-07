Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пушилин увидел в нынешних Минских соглашениях ловушку для Украины

07 апреля 2021, 15:49

Пушилин увидел в нынешних Минских соглашениях ловушку для Украины

Глава поддерживаемой Россией группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что условия Минских соглашений невыгодны Украине.

«Киев подписал для себя невыгодные условия. Если бы Киев их выполнил, то Украины уже не было бы как государства. А что бы это было: конфигурация или новая гражданская война, которая там бы развязалась, потому что пошла бы война за то, какой регион главный, почему там больше преференций, почему там такой особый статус, а там такой», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.

Вместе с тем он полагает, что Украина обязана выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде.

Также сегодня Пушилин в очередной раз озвучил свою цель — вхождение неподконтрольной Украине части Донбасса в состав РФ. Это прямо противоречит Минским соглашениям.

При президентстве Владимира Зеленского он сам и другие представители власти Украины неоднократно заявляли о необходимости пересмотра Минских соглашений. Однако Россия выступает категорически против этого.

Минские соглашения — комплекс документов, принятых лидерами Нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия) для урегулирования конфликта на Донбассе. Документы были согласнованы в период активных боевых действий 2014 — 2015 годов, когда украинская армия попала в окружение российских войск и сепаратистов сначала у Иловайска, а затем — у Дебальцево.

Читайте также:

Еще одна скучная пресс-конференция? Мы узнали, что дончане действительно хотят спросить у Пушилина

Еще по теме

Люди
Денис Пушилин
Прочее
ДНР Минские соглашения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:33
«ДНР» отменит комендантский час на майские праздники
15:06
Пушилин связал нежелание открывать КПВВ с коронавирусом
14:40
«Всех перевезти не получится»: Пушилин признал, что очень мало жителей ОРДЛО смогут выехать в РФ для голосования на выборах в Госдуму
14:00
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
13:47
В Донецке отсрочили запуск металлургического завода «по техническим причинам»
12:49
«ДНР» утверждает, что проводит военный призыв, а не мобилизацию
12:35
В «ДНР» говорят, что Россия поддерживает группировку уже «другими масштабами»
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
10:57
На шахте в Донецке остановилась вентиляция. Часть горняков эвакуировали
09:31
«ЛНР»: Три человека умерли от COVID-19, еще 33 заболели
09:21
В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела
08:47
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост под Донецком
00:34
«Главное — отработать механизм». Пушилин назвал причину старта призыва в «Л-ДНР»
23:00
ОБСЕ рассказала о гибели ребенка в поселке на Донбассе
все новости
18:02
Телеканал «Дом» открыл в Краматорске первое региональное бюро
17:40
В Краматорске продлили дистанционное обучение школьников и ограничения на транспорте
17:26
В ОРДЛО более 250 человек считаются пропавшими без вести, заявила Денисова
17:19
Минприроды: Радиационный фон на Донбассе — в пределах нормы
16:59
Кириленко высказался о мобилизации, объявленной «ДНР»
16:27
В Мариуполе началась реконструкция обещанного Зеленским олимпийского бассейна
15:58
Избили и заставили купаться обнаженной: В Торецке школьницы издевались над одноклассницей
15:49
Пушилин увидел в нынешних Минских соглашениях ловушку для Украины
15:49
Самоизоляция или платный тест: в Станице Луганской на КПВВ – одна очередь для всех
15:41
Как долго войска РФ будут находиться у границ Украины – решит Путин, заявили в Кремле
15:33
«ДНР» отменит комендантский час на майские праздники
15:06
Пушилин связал нежелание открывать КПВВ с коронавирусом
14:40
«Всех перевезти не получится»: Пушилин признал, что очень мало жителей ОРДЛО смогут выехать в РФ для голосования на выборах в Госдуму
14:19
В правительстве ФРГ высказали обеспокоенность обострением на Донбассе
14:17
Через КПВВ «Счастье» проехал третий гуманитарный груз. Но людей «ЛНР» не пускает
все новости
ВИДЕО
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция