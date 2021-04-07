Радиационный фон в Донецкой и Луганской областях на данный момент находится в пределах нормы, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Об этом он сказал в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом».



«Радиационный фон в Донецкой и Луганской областях мы проконтролировали в последний раз в начале марта. Всего контролировали его дважды: 17 февраля и 5 марта. Проконтролировали, сделали заборы грунтов и воды — поверхностных и подземных вод. Пока что всё в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предположить сложно», — отметил министр.



По его словам, для полного понимания ситуации шахту должны исследовать эксперты, однако оккупационная администрация не даёт туда доступ.



«Украинским специалистам, а также представителям ОБСЕ и МАГАТЭ (Международного агентства по ядерной энергетике, — ред.) было отказано в доступе на территорию шахты для исследования и мониторинга того, какой режим водоотведения применяется. По нашей информации, из сухой консервации шахта перешла в мокрую консервацию, то есть — затопление. Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, потому что доступа к шахте нет», — добавил Абрамовский.