Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Краматорске решили продлить дистанционное обучение для школьников и ограничения по перевозкам общественным транспортом, сообщает пресс-служба горсовета.
По информации начальника управления образования Ирины Каракуловой, среди воспитателей и работников детских дошкольных учреждений подтвержденный диагноз коронавируса имеет 39 человек, среди учителей общеобразовательных школ – 16 человек.
Учитывая ситуацию с заболеваемостью в городе, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял следующие решения: