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В Краматорске продлили дистанционное обучение школьников и ограничения на транспорте

07 апреля 2021, 17:40

В Краматорске продлили дистанционное обучение школьников и ограничения на транспорте

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Краматорске решили продлить дистанционное обучение для школьников и ограничения по перевозкам общественным транспортом, сообщает пресс-служба горсовета.

По информации начальника управления образования Ирины Каракуловой, среди воспитателей и работников детских дошкольных учреждений подтвержденный диагноз коронавируса имеет 39 человек, среди учителей общеобразовательных школ – 16 человек.

Учитывая ситуацию с заболеваемостью в городе, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял следующие решения:

  • с 12 по 25 апреля 2021 года продлить обучение учащихся 1-11-х классов учреждений общего среднего и внешкольного образования города в дистанционном формате;
  • до нормализации эпидемической ситуации запретить работу детских развлекательных аттракционов на улицах и в скверах и парках города;
  • продлить ограничения перевозок общественным транспортом пассажиров льготных категорий (перевозки осуществлять исключительно в период с 09:00 до 15:00 и после 18:00 в рабочие дни, в выходные дни без ограничений) до нормализации эпидситуации.

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