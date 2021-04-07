Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Краматорске решили продлить дистанционное обучение для школьников и ограничения по перевозкам общественным транспортом, сообщает пресс-служба горсовета.



По информации начальника управления образования Ирины Каракуловой, среди воспитателей и работников детских дошкольных учреждений подтвержденный диагноз коронавируса имеет 39 человек, среди учителей общеобразовательных школ – 16 человек.



Учитывая ситуацию с заболеваемостью в городе, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял следующие решения:

с 12 по 25 апреля 2021 года продлить обучение учащихся 1-11-х классов учреждений общего среднего и внешкольного образования города в дистанционном формате;

до нормализации эпидемической ситуации запретить работу детских развлекательных аттракционов на улицах и в скверах и парках города;

продлить ограничения перевозок общественным транспортом пассажиров льготных категорий (перевозки осуществлять исключительно в период с 09:00 до 15:00 и после 18:00 в рабочие дни, в выходные дни без ограничений) до нормализации эпидситуации.