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Телеканал «Дом» открыл в Краматорске первое региональное бюро

07 апреля 2021, 18:02

Телеканал «Дом» открыл в Краматорске первое региональное бюро

Студия бюро телеканала «Дом» в Краматорске Студия бюро телеканала «Дом» в Краматорске

Сегодня, 7 апреля, в Краматорске открылось первое региональное бюро телеканала «Дом» в Донецкой области.

Руководство телеканала отмечает, что украинское государственное вещание для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которое обеспечивает «Дом», основывается на ценностях этической, сбалансированной журналистики. Это обуславливает необходимость постоянного присутствия редакции телеканала «Дом» в регионе, страдающем от последствий вооруженной агрессии, проблемы жителей которого требуют постоянного внимания со стороны журналистов.

«Журналистика не может быть оторвана от общества, и понятно, что профессиональная среда Донецкой области также переживает серию кризисов. Открытие бюро – один из ответов на эти вызовы, потому что наша цель – сплотить и укрепить журналистское комьюнити не только в Краматорске, но и в целом в регионе», – отметил шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука.

Бюро расположено напротив здания Краматорского городского совета, по адресу ул. Академическая, 48. Помещение оборудовано всем необходимым для гарантирования местным журналистам безопасных условий для создания актуального, оперативного и качественного контента.

На мощностях бюро также совместно с государственными и общественными организациями планируется проведение мероприятий, тренингов, мастер-классов для различных местных производителей контента, круглых столов, выездных студий и т. п.

В бюро предусмотрен также рабочий кабинет юриста, который будет оказывать бесплатную правовую помощь переселенцам и тем, кто имеет проблемные вопросы, связанные с временно оккупированными территориями.

«Мы пытаемся использовать любую возможность для того, чтобы помогать людям, которые уже много лет находятся в очень сложном положении. Они пишут в редакцию телеканала, и мы обратили внимание на то, что в значительной части обращений нужна именно юридическая консультация. В нашем эфире ежедневно присутствуют юридические консультации, но и этого мало – мы стараемся быть максимально полезными для аудиторий – как для зрителей, так и для местных медиа», – рассказала генеральный директор ГП «МПИУ» Юлия Островская.

Бюро в Краматорске станет первым в сети региональных представительств телеканала «Дом». «Это только первый шаг. Наша финальная точка в регионе – это Донецк, где мы планируем после деоккупации открыть центральную редакцию. Совсем скоро подобные бюро будут и в других городах», – подчеркнул шеф-редактор канала Алексей Мацука.

Он добавил, что планируется создание региональных бюро в Херсоне, Мариуполе, Северодонецке.

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