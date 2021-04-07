В городе Рубежное в ночь на 5 апреля неизвестные подожгли автомобиль главы организации «Антикоррупционный региональный фронт», бывшего депутата местного горсовета Валерия Харчука. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



В полицию сообщение о возгорание автомобиля «Chevrolet» по улице Менделеева поступило около 2:00 7 апреля.



Правоохранители открыли уголовное производство об умышленном поджоге.



В комментарии интернет-изданию «Ґрати» Харчук рассказал, что о поджоге узнал от полиции.

Общественник считает, что поджег связан с его деятельностью — он и его общественная организация, которая действует с 2013 года, проводит мониторинг закупок органов местного самоуправления.



Это не первый случай повреждения имущества Харчука. Ранее его автомобиль облили кислотой, порезали колеса, а в 2018 году ему подбрасывали голову кабана. Он считает, что путем запугивания его пытаются «выжить из города».



В 2014 году его похитили представителями группировки «ЛНР», когда Рубежное было под их контролем. Ему удалось сбежать.