Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Степанов рассказал, когда начнут делать прививки от коронавируса китайской вакциной

07 апреля 2021, 18:37

Степанов рассказал, когда начнут делать прививки от коронавируса китайской вакциной

Китайская вакцина Coronavac начнет использоваться, как только пройдет проверку в Украине. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Там не существует проблемы. Есть соответствующие сроки по лабораторному контролю. Эта вакцина, в соответствии со всеми нашими нормативными документами, должна пройти лабораторный контроль. У лабораторного контроля есть определенные сроки, и 10 апреля закончится контроль, и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок. Я даже теоретически не предусматриваю, что такого не будет», – сказал Степанов.

Он также объяснил, почему индийская вакцина CoviShield начала использоваться сразу после поступления в Украину, в отличие от Coronavac.

«Законодательство не предусматривало прохождения лабораторного контроля именно по CoviShield, потому что вакцина предквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а Coronavac только подался, и рассматриваются документы по рассмотрению в ВОЗ, то есть разрешение ВОЗ и рекомендации по использованию», – пояснил министр.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

На сегодня Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoviShield производства индийского Института сыворотки крови. Также в Украину доставили 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. 

Читайте также:

В ближайшие дни Украина объявит о контракте на еще 10 миллионов доз вакцины от ковида, обещает Степанов

Еще по теме

Прочее
Вакцинация Вакцина коронавирус
Люди
Максим Степанов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:33
«ДНР» отменит комендантский час на майские праздники
15:06
Пушилин связал нежелание открывать КПВВ с коронавирусом
14:40
«Всех перевезти не получится»: Пушилин признал, что очень мало жителей ОРДЛО смогут выехать в РФ для голосования на выборах в Госдуму
14:00
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
13:47
В Донецке отсрочили запуск металлургического завода «по техническим причинам»
12:49
«ДНР» утверждает, что проводит военный призыв, а не мобилизацию
12:35
В «ДНР» говорят, что Россия поддерживает группировку уже «другими масштабами»
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
10:57
На шахте в Донецке остановилась вентиляция. Часть горняков эвакуировали
09:31
«ЛНР»: Три человека умерли от COVID-19, еще 33 заболели
09:21
В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела
08:47
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост под Донецком
00:34
«Главное — отработать механизм». Пушилин назвал причину старта призыва в «Л-ДНР»
23:00
ОБСЕ рассказала о гибели ребенка в поселке на Донбассе
все новости
20:01
СМИ: Витренко написал заявление об увольнении 
19:59
Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей ОРДЛО достигла 11 миллиардов гривен – омбудсмен
19:30
Хмельницкая и Запорожская области переходят в «красную» зону карантина с 9 апреля
18:57
В Минздраве рассказали о сроках первых поставок вакцины Pfizer
18:54
На компенсации за разрушенное жилье на Донбассе направили более 20 миллионов гривен
18:37
Степанов рассказал, когда начнут делать прививки от коронавируса китайской вакциной
18:34
Россия снова провела учения в граничащих с Украиной военных округах
18:13
В Рубежном подожгли автомобиль главы антикоррупционной организации
18:02
Телеканал «Дом» открыл в Краматорске первое региональное бюро
17:40
В Краматорске продлили дистанционное обучение школьников и ограничения на транспорте
17:26
В ОРДЛО более 250 человек считаются пропавшими без вести, заявила Денисова
17:19
Минприроды: Радиационный фон на Донбассе — в пределах нормы
16:59
Кириленко высказался о мобилизации, объявленной «ДНР»
16:27
В Мариуполе началась реконструкция обещанного Зеленским олимпийского бассейна
15:58
Избили и заставили купаться обнаженной: В Торецке школьницы издевались над одноклассницей
все новости
ВИДЕО
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция