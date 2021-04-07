Китайская вакцина Coronavac начнет использоваться, как только пройдет проверку в Украине. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».



«Там не существует проблемы. Есть соответствующие сроки по лабораторному контролю. Эта вакцина, в соответствии со всеми нашими нормативными документами, должна пройти лабораторный контроль. У лабораторного контроля есть определенные сроки, и 10 апреля закончится контроль, и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок. Я даже теоретически не предусматриваю, что такого не будет», – сказал Степанов.



Он также объяснил, почему индийская вакцина CoviShield начала использоваться сразу после поступления в Украину, в отличие от Coronavac.



«Законодательство не предусматривало прохождения лабораторного контроля именно по CoviShield, потому что вакцина предквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а Coronavac только подался, и рассматриваются документы по рассмотрению в ВОЗ, то есть разрешение ВОЗ и рекомендации по использованию», – пояснил министр.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Все прививки являются добровольными и бесплатными.



На сегодня Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoviShield производства индийского Института сыворотки крови. Также в Украину доставили 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.