Украина в мае-июне ожидает первые поставки вакцины против COVID-19 по заключенному с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договору на 10 млн доз. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.



«Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне», — сказал он.



Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

На данный момент Украина использует 500 тысяч доз вакцины CoviShield, выпущенной в Индии по лицензии AstraZeneca, и 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac.