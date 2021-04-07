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В Минздраве рассказали о сроках первых поставок вакцины Pfizer

07 апреля 2021, 18:57

В Минздраве рассказали о сроках первых поставок вакцины Pfizer

Украина в мае-июне ожидает первые поставки вакцины против COVID-19 по заключенному с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договору на 10 млн доз. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне», — сказал он.

Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

На данный момент Украина использует 500 тысяч доз вакцины CoviShield, выпущенной в Индии по лицензии AstraZeneca, и 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac.

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