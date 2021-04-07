В течение января-марта 2021 года комиссиями, созданными при Донецкой и Луганской облгосадминистрациях, принято решение о выплате компенсации за разрушенное жилье на общую сумму 20,285 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Речь идет о предоставлении компенсации 76 пострадавшим, которые являются собственниками 72 объектов жилого фонда.



«В планах министерства на этот год обеспечить компенсацию за разрушенное жилье более 300 семьям. Средства в бюджете предусмотрены», – сообщила заместитель министра Инна Драганчук.



Она отметила, что согласно инвентаризации разрушенных объектов, проведенной Донецкой и Луганской ОГА, в Донецкой области в компенсации нуждаются около 375 семей, в Луганской области – 318 семей.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».



Компенсацию за разрушенное жилье могут получить его владельцы, максимальная сумма компенсации составляет 300 тысяч гривен.