Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



По его словам, «штатного режима» парламенту не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект № 2194.



Лидер фракции подчеркнул, что быстрого рассмотрения требуют и другие вопросы — законопроект № 4475, который позволит защитить украинцев, имеющих долги по кредитам в иностранной валюте.



Он отметил, что необходимо также рассмотреть президентский законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование.



Верховная Рада приступила к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило поступило 3128 предложений и поправок. Следуя регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.



Согласно календарному плану, народные депутаты 13-16 апреля работают в режиме пленарных заседаний, а 12 апреля состоится согласительный совет руководителей фракций и групп парламента.