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На следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

07 апреля 2021, 20:43

На следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

Верховная Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, «штатного режима» парламенту не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект № 2194.

Лидер фракции подчеркнул, что быстрого рассмотрения требуют и другие вопросы — законопроект № 4475, который позволит защитить украинцев, имеющих долги по кредитам в иностранной валюте.

Он отметил, что необходимо также рассмотреть президентский законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Верховная Рада приступила к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило поступило 3128 предложений и поправок. Следуя регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Согласно календарному плану, народные депутаты 13-16 апреля работают в режиме пленарных заседаний, а 12 апреля состоится согласительный совет руководителей фракций и групп парламента.

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