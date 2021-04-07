Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.



Один из журналистов поинтересовался, каково мнение президента США Джо Байдена и его администрации по поводу вступления Украины в НАТО. Он задал вопрос в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с премьером Канады публично заявил, что стране необходимо вступить в НАТО, чтобы избежать войны на Донбассе с Россией.



«Это долгое время было стремлением Украины, и тот вопрос, который поднимался в ряде бесед с официальными лицами США в течение нескольких лет», – отметила Псаки.



«Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной. Мы их твердо поддерживаем. Мы вместе с ними работаем над противодействием дестабилизирующим действиям. Но это решение должно принимать НАТО, и мы, как вы знаете, продолжаем быть реципиентами их интересов», – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.



Она добавила, что «помимо наших заверений, которые постоянно делаются украинским официальным лицам в отношении нашей поддержки и поддержки их суверенитета, мы также обсуждаем нашу озабоченность по поводу роста напряженности в нарушении режима прекращения огня, региональной напряженности в отношениях с союзниками по НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс — «это единственный путь к завершению войны на Донбассе», а План действий по членству «станет настоящим сигналом для России».



Кремль сомневается, что вступление Украины в НАТО поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «еще более усугубит ситуацию». По словам Пескова, «если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках (Л-ДНР), то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой».