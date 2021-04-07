По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней в результате осложнений от COVID-19 умерли 30 жителей Донецкой области. За сутки лаборатории сообщили о еще 650 больных. Всего — 63 386 случаев COVID-19: 49 097 человек выздоровели, 1362 — умерли.



Десять человек умерли вследствие осложнений от COVID-19 в отдельных районах Донецкой области, заявили в группировке «ДНР». Также там заявляют о выявлении 157 новых случаях болезни. Всего «ДНР» подтверждает 29 871 случай инфицирования: 21 388 человек выздоровел, 2293 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки COVID-19 выявили у 254 человек. От осложнений умерли еще четверо больных. Всего — 18 672 случаев болезни: 15 519 пациентов выздоровели, 566 — умерли.



В отдельных районах Луганщины выявили 33 заболевших. Также зарегистрировано три летальных случая, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 3885 случая инфицирования: 3218 пациентов выздоровели, 337 — умерли.



Права человека



В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий составляет уже 11 миллиардов гривен, сообщила омбудсвумен Денисова.



Экономика



Запуск Донецкого металлургического завода отсрочен. Причины в группировке «ДНР» не называют.



Боевые действия



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в отдельных районах Донецкой области будет добровольный, пока пробный призыв на военную службу. Пушилин утверждает, что это не мобилизация и пока нет необходимости проводить ее.



Общество



В группировке «ДНР» думают над тем, как организовать массовое голосование на выборах в Госдуму РФ среди жителей отдельных районов Донетчины с российскими паспортами. По словам главы формирования Дениса Пушилина, таких жителей в ОРДО уже порядка 250 тысяч.



Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода восстановила работу после обесточивания в результате обстрела 6 апреля. Подача воды восстановлена по обе стороны линии соприкосновения.



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