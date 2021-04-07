Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 апреля

07 апреля 2021, 21:06

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней в результате осложнений от COVID-19 умерли 30 жителей Донецкой области. За сутки лаборатории сообщили о еще 650 больных. Всего — 63 386 случаев COVID-19: 49 097 человек выздоровели, 1362 — умерли.

Десять человек умерли вследствие осложнений от COVID-19 в отдельных районах Донецкой области, заявили в группировке «ДНР». Также там заявляют о выявлении 157 новых случаях болезни. Всего «ДНР» подтверждает 29 871 случай инфицирования: 21 388 человек выздоровел, 2293 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки COVID-19 выявили у 254 человек. От осложнений умерли еще четверо больных. Всего — 18 672 случаев болезни: 15 519 пациентов выздоровели, 566 — умерли.

В отдельных районах Луганщины выявили 33 заболевших. Также зарегистрировано три летальных случая, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 3885 случая инфицирования: 3218 пациентов выздоровели, 337 — умерли.

Права человека

В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий составляет уже 11 миллиардов гривен, сообщила омбудсвумен Денисова.

Экономика

Запуск Донецкого металлургического завода отсрочен. Причины в группировке «ДНР» не называют.

Боевые действия

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в отдельных районах Донецкой области будет добровольный, пока пробный призыв на военную службу. Пушилин утверждает, что это не мобилизация и пока нет необходимости проводить ее.

Общество

В группировке «ДНР» думают над тем, как организовать массовое голосование на выборах в Госдуму РФ среди жителей отдельных районов Донетчины с российскими паспортами. По словам главы формирования Дениса Пушилина, таких жителей в ОРДО уже порядка 250 тысяч.

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода восстановила работу после обесточивания в результате обстрела 6 апреля. Подача воды восстановлена по обе стороны линии соприкосновения.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 апреля
15:33
«ДНР» отменит комендантский час на майские праздники
15:06
Пушилин связал нежелание открывать КПВВ с коронавирусом
14:40
«Всех перевезти не получится»: Пушилин признал, что очень мало жителей ОРДЛО смогут выехать в РФ для голосования на выборах в Госдуму
14:00
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
13:47
В Донецке отсрочили запуск металлургического завода «по техническим причинам»
12:49
«ДНР» утверждает, что проводит военный призыв, а не мобилизацию
12:35
В «ДНР» говорят, что Россия поддерживает группировку уже «другими масштабами»
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
10:57
На шахте в Донецке остановилась вентиляция. Часть горняков эвакуировали
09:31
«ЛНР»: Три человека умерли от COVID-19, еще 33 заболели
09:21
В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела
08:47
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост под Донецком
00:34
«Главное — отработать механизм». Пушилин назвал причину старта призыва в «Л-ДНР»
все новости
22:21
На Донбассе боец ВСУ получил осколочное ранение в ходе обстрела
21:58
Главе «службы исполнения наказаний ДНР» объявлено о подозрении
21:10
Переговоры ТКГ закончились безрезультативно. Стороны не смогли согласовать итоговое заявление
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 апреля
20:57
«Мы их твердо поддерживаем». В США заявили о перспективе вступления Украины в НАТО
20:43
На следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные
20:01
СМИ: Витренко написал заявление об увольнении 
19:59
Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей ОРДЛО достигла 11 миллиардов гривен – омбудсмен
19:30
Хмельницкая и Запорожская области переходят в «красную» зону карантина с 9 апреля
18:57
В Минздраве рассказали о сроках первых поставок вакцины Pfizer
18:54
На компенсации за разрушенное жилье на Донбассе направили более 20 миллионов гривен
18:37
Степанов рассказал, когда начнут делать прививки от коронавируса китайской вакциной
18:34
Россия снова провела учения в граничащих с Украиной военных округах
18:13
В Рубежном подожгли автомобиль главы антикоррупционной организации
18:02
Телеканал «Дом» открыл в Краматорске первое региональное бюро
все новости
ВИДЕО
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция