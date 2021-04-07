В ходе обстрела на Донбассе 7 апреля украинский военный получил осколочное ранение. Об этом сообщает оперативно-тактические группировки «Восток» на странице в Facebook.



Пострадавшему была оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.



Отмечается, что украинская сторона открыла ответный огонь.



«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня», — говорится в сообщении.



Как сообщили в штабе ООС, с начала текущих суток по состоянию на 17.00 боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.



Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» и велись из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.