Мужчина получил тяжелые ранения в результате подрыва на взрывном устройстве у берега реки Северский Донец вблизи подконтрольного боевикам села Желтое Славяносербского района. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Согласно сообщению, мужчина 1964 года двигался по лесополосе вдоль берега реки, чтобы сократить путь. Как утверждают в «народной милиции ЛНР», в этом районе имеются предупреждения о минной опасности.



С тяжелыми осколочными ранениями мужчину эвакуировали в центр экстренной помощи в Луганске.



6 апреля в группировке «ЛНР» заявили о гибели подростка 2004 года рождения и ранении еще одного при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Славяносербск.



По состоянию на 8 апреля СММ ОБСЕ не подтверждала информацию о данных инцидентах.

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