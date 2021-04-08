За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 1016 случаев коронавирусной инфекции. Это рекорд с начала пандемии. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



В течение последних нескольких дней из-за осложнений скончались 30 пациентов. 22 человека умерли в Мариупольской ОТГ, четверо в Покровской, трое в Дружковской, один в Славянской.



215 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 157 в Краматорской, 105 в Славянской, 67 в Покровской, 66 в Торецкой, 61 в Бахмутской, 27 в Мангушской, 26 в Николаевской, по 25 в Дружковской и Лиманской ОТГ, 22 в Соледарской, по 18 в Никольской и Добропольской ОТГ, по 17 в Кальчицкой и Волновахской ОТГ, 15 в Марьинской, по 14 в Константиновской и Селидовской ОТГ, по 13 в Авдеевской и Угледарской ОТГ, 12 в Белозерской, 10 в Святогорской, восемь в Черкасской, семь в Северской, по шесть в Светлодарской, Кураховской и Великоновоселковской ОТГ, пять в Мирноградськой, четыре в Хлебодаровской, по три в Сартанской и Гродовской ОТГ, по два в Звановской, Ольгинской, Александровской, Новогродовской и Шаховской ОТГ, один в Иллиневской ОТГ.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 64 402 случая коронавирусной болезни. Из них 49 097 человек выздоровели, 1392 — умерли.