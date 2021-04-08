«ДНР» сообщила о 177 заболевших и 11 умерших от коронавируса

За минувшие сутки, 7 апреля, в отдельных районах Донецкой области выявили 177 заболевших коронавирусом за сутки. Кроме того, 11 человек умерли. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 30 048 заболевших коронавирусом. Из них 21 523 человека выписаны, а 2 304 пациент скончался от осложнений, вызванных ковидом.



Также за сутки выявлено 73 случая пневмоний, на 1 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 59. Всего на лечении 1063 пациентов с пневмониями, из них 522 на кислородной поддержке (+23 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.