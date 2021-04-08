Международный аэропорт «Днепропетровск» официально переименовали в «Днепр». Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.



«Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр"», – написал Криклий.



Он также сообщил, что этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут путем голосования выбрать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт. Новое название будет звучать так: международный аэропорт «Днепр имени ...».



«Уже к концу следующего года начнет функционировать новый терминал, к которому будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса. С подписанием договора по "открытому небу" и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности», – добавил министр инфраструктуры.

На заседании правительства 10 марта выяснилось, что международный аэропорт в Днепре до сих пор имеет старое название – «Днепропетровск». Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Мининфраструктуры выбрать новое название аэропорта. Министр Владислав Криклий пообещал провести выбор нового названия через «Дію».