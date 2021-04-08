Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на следующей неделе рассмотрит вопрос эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил глава комитета Александр Завитневич.



«На заседании комитета 14 апреля мы заслушаем представителей Вооруженных сил Украины, Главного разведывательного управления, командования Операции объединенных сил по ситуации, связанной с эскалацией на фронте», — сказал Завитневич.



Также комитет на своем заседании рассмотрит вопрос организации продовольственного обеспечения в Вооруженных силах Украины.



Как сообщила агентству заместитель главы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая еще обсуждается вопрос, как именно будет проходить заседание комитета.



«Мы сейчас еще рассматриваем, каким образом организовать [заседание комитета]. Возможно, часть будет открытой, часть обязательно должна быть закрытой, потому что вопрос кадровой политики чувствителен, но комитет не реагировать на то, что было отработано правоохранительными органами, не может», — сказала Безуглая.