На переговорах в Трехсторонней контактной группе российская сторона снова «проталкивает» механизмы дополнительного контроля режима прекращения огня в виде так называемой «совместной инспекции» позиций. Об этом сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «Укринформ».



«Российская делегация хочет, воспользовавшись обострением на фронте, которое она сама и создает, протолкнуть механизм дополнительного контроля режима прекращения огня. Главная цель этого механизма – легализация так называемых "ЛНР/ДНР" в качестве стороны конфликта и перевода России в статус посредника. Эти "конструктивные" предложения заключались в том, что россияне требовали повторить или легализовать такую вещь, как инспекция наших позиций, как (предлагалось) в Шумах. Конечно, мы им сказали, что так не будет», – сказал Арестович.



Он отметил, что украинская сторона готова рассматривать дополнительные механизмы контроля режима тишины.



«Но точно не за счет того, что Россия будет представлена в качестве посредника, а не как сторона конфликта, и точно не за счет того, что так называемые "ЛНР/ДНР" будут контролировать наши позиции», – подчеркнул Арестович.



Комментируя оценки вчерашней встречи в ТКГ, Арестович напомнил, что стороны подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня и готовность принимать дополнительные меры для совершенствования координационных механизмов.



«Но мы же видим, что после этого сразу прошли обстрелы и погиб наш военнослужащий. То есть цену российским заверениям мы все хорошо знаем. Здесь речь о другом: вместе с западными партнерами сдерживать Россию от открытого применения силы – другого выхода пока не просматривается», – заключил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ.