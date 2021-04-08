Так называемый министр связи и массовых коммуникаций группировки «ЛНР», которому объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.



Его действия классифицированы по ч.1 ст.109, ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины.



По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области.



«Он продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в т. н. "комитетах" и "коллегиях", принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства т. н. "ЛНР", направленные на общее функционирование системы т. н. "органов власти" оккупационной администрации РФ в Луганской области», — говорится в сообщении.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.