Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии Военно-морсих сил России начали межфлотский переход в Черное море, передает российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.



«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», – говорится в сообщении.



Как отмечается, при подготовке к переходу была проведена «тренировка по проходу узких участков и проливных зон».



Переброска происходит якобы в рамках «учений».



«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», – уточняется в сообщении.



При этом накануне в МИД РФ заявили о «наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море».

Conflict Intelligence Team опубликовала свидетельства размещения российского военного полевого лагеря в приграничной с Украиной Воронежской области РФ. Лагерь находится к югу от Воронежа — примерно в 250 километрах езды от границы с Харьковской и подконтрольной Украине частью Луганской областями. Значительная часть сконцентрированной там техники относится к Центральному военному округу (ЦВО), и до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров по железной дороге.