Очередные переговоры советников «нормандской четверки» состоятся 19 апреля, сообщили в РФ

Очередные переговоры советников лидеров Нормандского формата состоятся 19 апреля. Об этом сообщил участник переговоров, замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС.



Предыдущий контакт советников лидеров Украины, России, Франции и Германии состоялся 18 марта. В ходе видеоконференции обсуждалось возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе, однако представителям Киева и Москвы договориться не удалось.



Кроме того, 24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что публикацию снабдили «ложными интерпретациями».