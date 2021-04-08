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Очередные переговоры советников «нормандской четверки» состоятся 19 апреля, сообщили в РФ

08 апреля 2021, 15:29

Очередные переговоры советников «нормандской четверки» состоятся 19 апреля, сообщили в РФ

Очередные переговоры советников лидеров Нормандского формата состоятся 19 апреля. Об этом сообщил участник переговоров, замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Предыдущий контакт советников лидеров Украины, России, Франции и Германии состоялся 18 марта. В ходе видеоконференции обсуждалось возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе, однако представителям Киева и Москвы договориться не удалось.

Кроме того, 24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что публикацию снабдили «ложными интерпретациями».

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