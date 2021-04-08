Главу «администрации» Новоазовска будут судить заочно

Руководителя оккупационной администрации Новоазовска Александра Баландина будут судить заочно. Об этом сообщили в пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Завершено специальное досудебное расследование в отношении 53-летнего жителя Новоазовска, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



«С 2016 года мужчина, находясь в должности так называемого "главы администрации г. Новоазовск", проводит на временно неподконтрольной территории области политику оккупационной администрации РФ о легитимности так называемой "ДНР"», — говорится в сообщении.



Сейчас обвинительный акт направлен в Приазовский районный суд Запорожской области для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание по указанной статье — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.