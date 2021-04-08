Орджоникидзевский районный суд Харькова продолжит слушание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, 11 мая. Об этом сообщила судья Елена Глибко, передает «Интерфакс-Украина».



На заседании сегодня, 8 апреля, суд допросил двух свидетелей обвинения – жителей Славянска Артура Стуликова и Фридона Векуа.



И свидетели, и сторона защиты вели себя эмоционально, судья неоднократно делала им замечания, призывая к порядку. Кроме того, во время перерыва произошла стычка между свидетелями и одним из адвокатов Штепы, который снимал их на телефон.



Штепа заявила, что свидетели напали на ее адвоката. Свидетель, в свою очередь, заявил, что это была «провокация и давление на свидетелей».



Дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.



5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г. Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.



Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.



Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.



6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.