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Штаб: боевики стреляли по позициям ВСУ и гражданским объектам

08 апреля 2021, 18:38

Штаб: боевики стреляли по позициям ВСУ и гражданским объектам

С начала текущих суток, 8 апреля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Девять обстрелов пришлось на украинские подразделения, два — на объекты гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное боевики стреляли из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, вблизи Широкино — из крупнокалиберных пулеметов, а у Невельского — из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного боевики дважды совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, незаконных вооруженные формирования продолжают военные учения на полигонах, добавили в штабе.

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