С начала текущих суток, 8 апреля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Девять обстрелов пришлось на украинские подразделения, два — на объекты гражданской инфраструктуры.



Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное боевики стреляли из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, вблизи Широкино — из крупнокалиберных пулеметов, а у Невельского — из станковых противотанковых гранатометов.



В районе Водяного боевики дважды совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.



Кроме этого, незаконных вооруженные формирования продолжают военные учения на полигонах, добавили в штабе.