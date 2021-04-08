В Донецкой области пока не разворачивают пункты для проведения вакцинации от коронавируса на КПВВ. Об этом рассказал в эфире телеканала «Дом» заместитель начальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



Он отметил, что из всех КПВВ на Донетчине пропуск осуществляется только через КПВВ «Новотроицкое» по понедельникам и пятницам, когда его разблокируют боевики.



«На этом КПВВ есть медицинский пункт, где все желающие проходят тестирование на ковид с помощью экспресс-тестов. Сделать там пункт вакцинации – теоретически это возможно. Но будет пункт вакцинации в ближайшем населенном пункте Бугас, и если будет разрешено использование именно этой вакцины однодозовой (китайская CoronaVac – Ред.) для вакцинации такой категории населения, то я думаю, что развернуть его будет не проблема», – сказал Александр Педенко.

Украинская власть планирует открыть пункт, где жители неподконтрольной территории Донецкой области смогут сделать прививку от коронавируса. Его откроют в поселке Бугас Волновахского района, который находится примерно в 10 километрах от КПВВ «Новотроицкое» у линии соприкосновения.



Сейчас жители неподконтрольных территорий могут получить прививку от ковида в Украине по месту своего нахождения на подконтрольной территории и если они входят в первую или вторую группу вакцинации.