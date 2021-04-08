Эстония подтвердила готовность к совместным с Украиной действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях в противостоянии российской агрессии. Об этом шла речь во время телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрия Кулебы и Евой-Марией Лийметс, сообщает пресс-служба украинского МИД.



Кулеба проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью, а также о действиях и заявлениях Москвы, направленных на эскалацию и подрыв дипломатических усилий по мирному урегулированию.



«Министр заверила в дальнейшей твердой поддержке Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины, европейские и евроатлантические стремления нашего государства», — сообщили в МИД.

Кулеба отдельно приветствовал готовность Эстонии к тесному взаимодействию в рамках подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы в августе.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции 8 апреля сделал ряд резонансных заявлений относительно конфликта на Донбассе и отношений между Россией и Украиной, вступления Украины в НАТО.



В частности, он заявил, что Россия готова «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство, если там будет «устроена Сребреница».



Кроме того, Козак сказал, что Украина пытается решить внутриполитический кризис при помощи имитации боевых действий на Донбассе.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.