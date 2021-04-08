Зеленский еще не решил насчет баллотирования на второй срок, — замглавы ОП

Президент Владимир Зеленский еще не определился с тем, баллотироваться ли на второй президентский срок. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире радио «Новое время».



«Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, этот вопрос немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мнениями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично сам президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет об этом не только своей команде, но и всему населению Украины», — сказал Тимошенко.



По итогу съезда «Слуги народа» 13 марта лидер фракции политсилы в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что члены партии будут просить Зеленского баллотироваться на второй срок.



Во время президентской кампании Зеленский заявлял, что не собирается идти на второй срок.