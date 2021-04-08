Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 1016 случаев коронавирусной инфекции. В течение последних нескольких дней из-за осложнений скончались 30 пациентов. С начала пандемии —

64 402 случая коронавирусной болезни. Из них 49 097 человек выздоровели, 1392 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявили 177 заболевших, 11 человек умерли, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 30 048 заболевших: 21 523 человека выписаны, а 2 304 — умерли.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории за сутки подтверждено 264 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных. Всего — 18 936 случаев коронавируса: 15 631 пациент выздоровел, 571 — умер.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 28 новых случаев заболевания и один летальный случай. В группировке «ЛНР» утверждают, что за все время пандемии COVID-19 заболели 3913 человек. Из них 3231 пациент выздоровел, 338 — умерли.



Политика



РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) снова «проталкивает» механизмы дополнительного контроля режима «тишины» в виде так называемой «совместной инспекции» позиций с участием ВСУ и боевиков. Об этом сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



На фоне обострения ситуации на Донбассе и концентрации российских войск вокруг Украины состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Путин обвинил Киев в провокациях на Донбассе. В свою очередь, Меркель призвала российского лидера отказаться от усиления российского военного присутствия вблизи Украины.



Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва не хочет даже обсуждать вопрос переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска. Ранее украинская сторона не будет участвовать в заседаниях в режиме реального времени в Минске из-за влияния РФ на Беларусь.



Козак считает, что активизация боевых действий на Донбассе или вступление Украины в НАТО приведет к разрушению ее как государства.



Козак заявил, что при крайней необходимости РФ готова «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство.



Боевые действия



Пятилетний ребенок погиб в подконтрольном боевикам Александровском от детонации взрывного устройства, которое нашел во дворе. Такую версию озвучил советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Боевики утверждали, что взрывчатое устройство было сброшено с БПЛА, что вызвало резонанс. Эту ситуацию обсудят на следующем заседании ТКГ.



Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил в Офис прокурора Международного уголовного суда новое сообщение о нарушениях международного гуманитарного права Россией и подконтрольных ей боевиков. Речь идет об убийствах и ранении украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Донецкий аэропорт на фоне гуманитарных договоренностей.



Общество



Прокуратура объявила в розыск «министра связи и массовых коммуникаций ЛНР» в связи с уголовным расследованием по факту сепаратизма.



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