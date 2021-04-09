Генсек ОБСЕ призвала стороны конфликта на Донбассе отвести вооружения и соблюдать Минские соглашения

Стороны конфликта на востоке Украины должны соблюдать достигнутые договоренности в рамках Минских соглашений, в том числе отвести силы и вооружения от линии соприкосновения, а также обеспечить защиту людей и гражданской инфраструктуры. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью российскому ТАСС.



По ее словам, новый виток напряженности и увеличение числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе показали, что ситуация продолжает оставаться хрупкой, поэтому необходимы дальнейшие усилия для мирного урегулирования. Генсек ОБСЕ подчеркнула, что согласованным путем для движения вперед остается выполнение Минских соглашений. При этом периодическое возвращение к режиму прекращения огня демонстрирует, что стороны могут воздерживаться от боевых действий, если захотят, указала она.



«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры», — резюмировала генсек ОБСЕ.



Она поддержала призыв государств — участников ОБСЕ «к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности» на Донбассе. Также Шмид вновь подчеркнула, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен «безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата».