Незаконные вооруженные формирования обустраивают новые позиции под Донецком и в районе Широкино под Мариуполем. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).



Так, 8 апреля боевики в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.



«В тот же день, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино», – говорится в сообщении.



О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 апреля 2021 года зафиксировала не менее 16 827 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 5 862 взрывов, 1 830 пролетевших неопределенных боеприпасов, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, а также не менее 8 884 очередей и выстрелов.



В последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.