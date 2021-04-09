Начальнице одного из отделов «миграционной службы МВД ДНР» заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года правонарушительница организует деятельность подчиненного ей подразделения по обязательному получению жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых "паспортов гражданина ДНР"», – говорится в сообщении.



В частности, получать «паспорт ДНР» вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.



Начальнице отдела «миграционной службы Донецкого городского управления полиции МВД ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным правозащитных организаций, на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины уже выдано более 700 тысяч псевдопаспортов.

Читайте также: На неподконтрольном Донбассе ускоряют выдачу российских паспортов