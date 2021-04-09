Руслан Хомчак сделал прививку от COVID-19 / Фото: пресс-центр штаба ООС

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



Хомчак сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале в районе проведения ООС вместе с военнослужащими одной из бригад.



Как отмечают в штабе ООС, главнокомандующий ВСУ «собственным примером подтвердил необходимость иммунизации – единственного способа остановить пандемию и вернуться к привычной жизни».



По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины CoviShield получили 31 555 украинских военнослужащих.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Все прививки являются добровольными и бесплатными.



На сегодня Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoviShield производства индийского Института сыворотки крови. Также в Украину доставили 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко, первый президент Украины Леонид Кравчук.